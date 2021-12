Harry e Meghan lasciano tutti a bocca aperta: non era mai successo prima! I duchi del Sussex rimarranno negli Usa per Natale

Questo Natale sarà differente per la Royal Family. L’emergenza Covid la farà ancora da padrone come lo scorso anno e per la seconda volta consecutiva non ci sarà una vera reunion. La Regina Elisabetta ha dovuto rinunciare al classico spostamento nella residenza di Sandringham, rimanendo come nel 2020 all’interno del Castello di Windsor. Tra i grandi assenti ci saranno Harry e Meghan, che hanno deciso di non muoversi dagli Stati Uniti. Passeranno le festività nella loro residenza di Montecito, con Archie e la piccola Lilibet Diana. Proprio la secondogenita è stata al centro dell’attualità in queste ore, visto che i genitori hanno deciso di condividere la sua prima foto a livello pubblico. Come ogni anno, di questi tempi, i Sussex sono soliti realizzare sui propri canali social la Christmas Card per gli auguri. Questa volta hanno immortalato una perfetta scenetta familiare, proprio con i due figli in primo piano.

Alla bellissima immagine che ritrae i 4 a casa, in jeans e maglietta, completamente rilassati, il principe e sua moglie hanno voluto accompagnare questa didascalia.

“Quest’anno abbiamo dato il benvenuto a nostra figlia Lilibet Diana. Se Archie ci ha fatti diventare ‘mami e papi’, lei ci ha resi una famiglia“.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, grande preoccupazione per la Regina Elisabetta: “Non potrà più farlo”

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la decisione di Kate Middleton: tutti pazzi di gioia

Harry e Meghan lasciano tutti a bocca aperta: pubblicata la prima foto di Lilibet Diana

Tra l’altro questo scatto ha permesso a tutti i loro fan di rivedere il primogenito, Archie, cresciuto visibilmente rispetto alle ultime foto pubblicate. Balza subito agli occhi la sua grande somiglianza con il padre, di cui ha ripreso il colore dei capelli e il sorriso. Dal canto suo Lilibet Diana si è aggiudicata le prime pagine dei giornali di tutto il mondo con la sua prima apparizione a sorpresa. La bimba, nata lo scorso 4 giugno, sembra godere di ottima salute, sorridente e vispa come il fratellino. Come sempre alla Christmas Card i duchi hanno abbinato anche una causa nobile, ovvero delle donazioni alle charity che aiutano le famiglie afghane. Il messaggio di auguri è chiaro e diretto:

“Auguri di buone feste e di un prospero nuovo anno, dalla nostra famiglia alle vostre. Come sempre, Harry Meghan Archie & Lili”.