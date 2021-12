Doc – Nelle tue mani, adesso è ufficiale: c’è la data di inizio!

Una fiction di grandissimo successo di Rai Uno, Doc – Nelle tue mani sta per ricominciare: c’è la data ufficiale

La fiction di Rai Uno, Doc – Nelle tue mani ha registrato numeri da capogiro, record su record con le vicissitudini ispirati alla vera storia del primario Pierdante Piccioni. La magistrale interpretazione di Luca Argentero nei panni del dottore Andrea Fanti ha accaparrato un numero inimmaginabile di telespettatori che ha quasi costretto i vertici Rai a dover fare una seconda stagione.

LEGGI ANCHE > > > Antonella Clerici, il ricordo è struggente: una scomparsa che le ha stravolto la vita

NON PERDERTI > > > Ex vincitrice di X Factor oggi vive in camper: confessione da brividi

Dopo peripezie varie, registrazioni impossibilitate dalle restrizioni eccessivamente rigide del protocollo anti-Covid per il mondo dello spettacolo, la troupe dell’ospedale di Milano può tornare sullo schermo di tutti gli italiani: c’è finalmente una data ufficiale.

LEGGI ANCHE > > > Terribile lutto nel cinema: trovati morti i genitori di una famosissima attrice

Doc – Nelle tue mani 2: c’è la data ufficiale d’uscita

La prima puntata della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani è prevista per giovedì 13 gennaio e l’ultima puntata per giovedì 3 marzo. Saranno 7 gli appuntamenti con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e Simona Tabasco, tra gli altri, che allieteranno le prime serate Rai dei tanti telespettatori italiani in trepidante attesa di sapere l’evoluzione della storia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici 21, tremendo lutto per il ballerino: quale sarà la sua reazione? – FOTO

Ci sarà una sola settimana di stop, quella che incontrerà il giovedì dedicato al Festival di Sanremo. Luca Argentero ed il suo team saranno chiamati a collezionare i numeri da capogiro collezionati lo scorso inverno – circa 8 miliardi – seppur sembra essere molto difficile, visto e considerato che l’anno passato eravamo in stretto lockdown.