Calciomercato Milan, colpaccio in attacco: arriva la rivelazione della Serie A

Nuovo obiettivo per il Milan in vista della sessione di calciomercato invernale. Maldini vira su un attaccante giovane ma che conosce bene il nostro campionato.

È una stagione particolare un po’ per tutti, specie per il Milan che dal primo posto e a +7 dall’Inter, adesso rincorre i nerazzurri a quattro punti di distacco. Il calo psico fisico è stato dovuto ai diversi turnover e agli infortuni che hanno affollato a lungo l’infermeria rossonera. L’infortunio che più di tutti è risultato essere una batosta per Pioli, è quello di Kjaer, colonna portante della difesa meneghina. Dopo l’uscita dalle coppe, i rossoneri hanno deciso di non investire su un vice Kjaer, bensì Maldini è deciso a puntare tutto su un attaccante.

Zlatan Ibrahimovic, Giroud e Pellegri non danno delle garanzie dal punto di vista fisico. I primi due hanno saltato metà delle gare e il terzo ha fatto solo un paio di apparizioni lampo. Urge dunque correre ai ripari e come rivelato da Sportmediaset, Maldini ha scovato l’attaccante che vestirà rossonero.

Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per l’attacco: l’ultima idea di Maldini

Secondo quanto rivelato dal giornalista Claudio Raimondi nel corso del tg Sportmediaset, il Milan è rimasto particolarmente impressionato dalle qualità di Beto, attaccante dell’Udinese rivelazione di questa Serie A. Il 23enne portoghese sinora su 13 partite disputate ha mandato in rete la palla ben 7 volte, un gol lo ha fatto proprio ai rossoneri alla Dacia Arena.

Il giocatore è di proprietà della Portimonense. In estate è passato in prestito all’Udinese con l’obbligo di riscatto fissato a 7 milioni più 3 di bonus. Al Milan piace molto e Raimondi non esclude che possa essere lui il colpo a sorpresa di gennaio.