Calciomercato Juventus, si chiude: Allegri avrà il top player a gennaio

Mauro Icardi a gennaio potrebbe già approdare alla Juventus grazie a uno scambio che la Vecchia Signora sarebbe pronta a effettuare con il PSG.

La Juventus sta vivendo una stagione non molto positiva in campionato. Mentre in Champions League i risultati ottenuti sono ottimi, lo stesso non si può dire del cammino in Serie A. Complice delle prestazioni deludenti sicuramente gli infortuni che stanno mettendo in difficoltà Massimiliano Allegri nelle scelte dell’undici titolare.

Mentre l’anno scorso il reparto offensivo era coperto da CR7, quest’anno i bianconeri sembrano soffrire molto il suo addio. Morata non è riuscito a raccogliere il testimone e Dybala si alterna a prestazioni ottime e mediocri.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Icardi già per gennaio: scambio col PSG

Nonostante l’arrivo in extremis di Moise Kean, la Juventus stenta a trovare stabilità in attacco e così il primo innesto richiesto dal tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, è un attaccante da doppia cifra. L’allenatore vorrebbe venisse acquistato un vero rapinatore d’area, uno il cui identikit combacia con le caratteristiche di gioco di Mauro Icardi.

Da sempre nel mirino della Vecchia Signora, Icardi dopo le delusioni al PSG potrebbe tornare in Italia. Cherubini ha offerto Arthur a Leonardo: uno scambio di presiti che non accontenterebbe molto l’ex dirigente rossonero ma che, al tempo stesso, potrebbe accettare date le richieste del bomber argentino di lasciare Parigi per trovare più spazio da titolare.