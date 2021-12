Blocco auto 2022, stop a questi veicoli: non potranno più circolare a Roma

Nel 2022 ci sarà il blocco per diversi tipo di auto a Roma. Andiamo a vedere quali veicoli non potranno più circolare nella Capitale nel 2022.

Ancora non è spuntata una data precisa, ma dal 2022 diverse auto riceveranno il blocco della circolazione a Roma. Infatti i veicoli più inquinanti potranno circolare solamente nella fascia verde. Stando alle prime voci rilasciate da ‘Il Messaggero’ l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Secondo il quotidiano potrebbe riguardare addirittura metà dei veicoli a Roma. Il tutto per avviare rapidamente la transizione ecologica.

Inoltre arriva il provvedimento dal Campidoglio e dal sindaco Roberto Gualtieri, dopo aver stilato il piano di qualità dell’aria della Regione con cui vengono fissati i limiti per i mezzi inquinanti. Il piano però è necessario in Italia per evitare le dure sanzioni dell’Unione Europea. Infatti negli ultimi anni la penisola è stata multata più volte per aver infranto i limiti sul Pm10. Inizialmente le restrizioni riguarderanno Roma e Milano, ma potrebbero essere estese anche alle altre città italiane.

Blocco Auto a Roma, le limitazioni dal 2022: quali veicoli non potranno circolare

Il blocco delle auto a Roma riguarderà tutti i veicoli da Euro 4 in giù, sostanzialmente quelli venduti fino al 2010. Inoltre secondo i dati del Messaggero verranno bloccati circa il 53% dei veicoli immatricolati nella Capitale. Questo vuol dire che un auto su due non potrà viaggiare tra le strade del capoluogo laziale. Il sindaco Roberto Gualtieri sta cercando di prolungare il più possibile i tempi di entrata in vigore del blocco per le auto Euro 4. Secondo le prime indiscrezioni il blocco potrebbe partire dal 31 marzo 2022.

Dall’inizio del 2022 nella Capitale partiranno le domeniche ecologiche. Infatti ci sarà il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti. Le domeniche incriminate saranno quelle del 2 e 30 gennaio, il 20 febbraio e il 13 marzo. Inoltre durante queste giornate le auto più inquinanti non potranno circolare dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Questi veicoli non potranno circolare nella quattro zone di Roma: A, B, C e D.