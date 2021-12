Beautiful, il 2022 parte col botto: muore l’amatissimo personaggio!

L’anno che sta per andar via ha lasciato agli appassionati di Beautiful con molta soddisfazione per l’evoluzione della trama: il 2022 partirà col botto

Nel 2022 i telespettatori italiani dovranno dire addio a qualche personaggio e salutare qualche new entry, secondo quanto già accaduto in America. In Beautiful, infatti, i colpi di scena non mancano mai e le puntate di quest’anno l’hanno dimostrato alla grande.

Uno dei personaggi che verrà maggiormente sfruttato per la trama è Vinny Walker su cui ci sarà un’importante evoluzione, in particolare quando scambierà il test di paternità e farà risultare Liam il padre del bambino che Steffy aspetta. Tuttavia, Vinny avrà vita breve perché ad un certo punto il personaggio morirà.

Beautiful, tutti gli addii e le new entry del 2022

I telespettatori italiani di Beautiful, dovranno salutare un’altra attrice, Kiara Barnes, che interpreta Zoe Buckingham. Quest’ultima lascia Los Angeles quando, disposta a far tutto per conquistare Carter, scopre che la sua amica Quinn tradisce Eric con l’avvocato dei Forrester. Altri 2 ruoli che andranno a scemare sono quelli degli attori Darin Brooks e Katrina Bowden che interpretano rispettivamente Wyatt e Florence.

Stessa sorte spetterà a Bill e Shauna che, man mano, usciranno di scena. Confermatissimi, ovviamente, Brooke, Ridge, Eric, Quinn, Hope, Liam, Steffy e Finn che fanno da pilastro della longeva soap opera statunitense. Un personaggio che verrà portato in auge sarà quello di Carter interpretato da Lawrence Saint-Victor.