Ballando con le Stelle, terribile notizia: “Gli hanno sparato con un fucile” – VIDEO

Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle torna su Instagram con una terribile notizia: “Gli hanno sparato nel campo di mia proprietà”. Fan sconvolti

Una terribile notizia ha sconvolto i fans di Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle. In queste ore la coreografa britannica ha raccontato un gesto disumano che ha dovuto subire Mike, il suo povero labrador di 10 anni. L’artista in un video pubblicato su Instagram ha detto: “Sono un po’ amareggiata per una cosa grave che è successa. Purtroppo da un po’ di giorni Mike zoppicava. La situazione in questi giorni è peggiorata e dal veterinario abbiamo scoperto che qualcuno gli ha sparato alla zampa“, ha chiosato la ballerina.

Carolyn, come ha sottolineato, ha deciso di far sbollire un po’ la rabbia prima di registrare il video: “Se l’avessi fatto appena saputa la situazione, sicuramente avrei fatto brutte figure sui social”. La sua rabbia però è comprensibile: “Coloro che toccano gli animali e i bambini sono dei proprio dei pezzi di M****. Chi conosce Mike sa che è un cane buonissimo”. Il giudice di Ballando con le Stelle ha spiegato che il suo labrador spesso va in giro per i campi di sua proprietà e qualcuno con il fucile avrà sicuramente deciso di fargli del male. Nella gamba di Mike, infatti, il veterinario ha trovato i pallini di piombo utilizzati per la caccia.

Duro sfogo di Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle: “Devi stare molto attento. Se ti torvo sono c**** amari”

Carolyn Smith è crollata su Instagram. Dopo il crudele gesto ai danni del suo labrador, l’artista ha tuonato sui social. “Se questo video arriva a questa persona o a qualche familiare dico: ‘Ora deve stare molto attento. Sto facendo le indagini e se trovo il responsabile sono caz** amari’ “.

La coreografa ha sottolineato che il cane sarebbe stato colpito mentre si trovava nei campi di sua proprietà. “Sto cercando di essere calma e non bestemmiare ma sono stata veramente molto male in questi giorni a causa di questo pezzo di mer** che ha sparato Mike”. Infine la Smith ha concluso affermando di avere già un’idea su chi possa aver commesso l’ignobile gesto.