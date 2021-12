Sonia Bruganelli, addio al GF Vip? Colpo di scena: c’è l’annuncio – VIDEO

Dopo lo scontro avvenuto al GF Vip 6 tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, i rumors parlando di un addio definitivo a gennaio: scopriamo la verità

Dopo la 29esima puntata del GF Vip 6, a tutti è chiaro che Sonia Bruganelli non si lascia zittire come se nulla fosse. Alfonso Signorini aveva dato la parola alla moglie di Bonolis sul triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran quando ad un certo punto le voci tra Sonia e l’attore di Centovetrine si sono accavallate e il padrone di casa, rivolgendosi all’opinionista, ha esclamato: “Adesso basta. Come ti ho dato la parola te la tolgo.. tu non sei qua, se ti dico parla, parli. Se ti dico basta è basta!”.

I modi di Signorini hanno fatto infuriare la Bruganelli che appena è partita la pubblicità ha lasciato la poltrona rossa. A nessuno è sfuggita la sua assenza in studio per due lunghissimi blocchi: Sonia è rientrata alle 23:40 lanciando diverse frecciatine al conduttore. “Mi ridai la parola adesso?”, ha chiesto la Bruganelli a Signorini sottolineando che a darle fastidio non è stato il fatto che gliel’abbia tolta ma il modo in cui l’ha fatto.

Ebbene, dopo il battibecco avvenuto in diretta si è parlato tantissimo dell’abbandono definitivo della moglie di Paolo Bonolis: stando ai rumors Sonia a gennaio verrà sostituita. La stessa Bruganelli in queste ore su Instagram ha condiviso un video da TikTok dove si evince il suo addio. Ma non tutto è come sembra: non vi sono arrivate conferme dalla diretta interessata, anzi, l’imprenditrice ha mostrato qualche perplessità su quanto starebbe circolando sul web circa il suo abbandono.

Sonia Bruganelli lascerà il GF Vip 6 dopo il battibecco con Signorini? Non tutto è come sembra

Sonia Bruganelli non ha confermato ne smentito le voci che starebbero circolando circa il suo addio al GF Vip 6. Che l’imprenditrice lasciasse il programma a gennaio era cosa già nota, ma in tanti credono che adesso lo screzio con Signorini sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Poco fa, però, Sonia ha nuovamente condiviso il video che parla del suo addio con scritto: “Noooo!”. Insomma, questo ci fa capire che non è sua intenzione lasciare la poltrona rossa che finora ha occupato nello studio di Cinecittà. La moglie di Bonolis, a gennaio, mancherà solo per una serata perché in quei giorni sarà in vacanza. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Inoltre, quella serata Adriana Volpe non sarà sola, al suo fianco è prevista la presenza di un’ex concorrente del GF Vip: il suo nome ancora non è stato svelato.