Sangiovanni e Giulia Stabile, terremoto di fine anno. Fan senza parole per una decisione che può cambiare il futuro dei due ragazzi

Poco più di un anno fa la loro vita è cambiata per sempre. Sangiovanni e Giulia Stabile entravano nella scuola di Amici 20 e cominciavano un percorso che li avrebbe portati alla finale, vinta dalla ballerina romana, ma anche ad innamorarsi. E oggi, parallelamente alla carriera che è decollata per entrambi, c’è la loro storia.

Come ha confessato poco tempo fa il cantautore vicentino, prima di conoscere Giulia la fedeltà nei rapporti con le sue fidanzate non era proprio il suo pezzo forte. Ma da un anno è felicemente monogamo perché sa di avere trovato la persona giusta e non ha bisogno di andare a cercare affetto da altre parti. Lo sanno entrambi, tanto che nessuno controlla cellulare o mail dell’altro.

Ma ora c’è una svolta nel loro rapporto che potrebbe cambiare tutto e la notizia sta facendo impazzire i fan dei due ragazzi. Succede infatti che il settimanale ‘Gente’ li abbia fotografati insieme per le strade di Roma e fin qui nulla di strano. In fondo è casa di Giulia e anche Sangio, dopo l’esperienza ad Amici, nella capitale si trova a suo agio. La novità però è legata proprio a questo ed è una bomba.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Clerici, sospiro di sollievo: “È stato un miracolo”

Sangiovanni e Giulia Stabile, i progetti per il futuro non sono solo lavorativi

Già, perché come spiega la rivista, secondo alcuni beninformati il viaggio a Roma di Sangiovanni non era finalizzato soltanto ad un incontro con la sua fidanzata. C’era uno scopo preciso, quello di cominciare a sondare con Giulia il terreno per affittare una casa insieme e far partire a tutti gli effetti la convivenza, quella che hanno sperimentato solo in piccola parte nella scuola di Amici.

Dopo la sua esplosione estiva, Sangio si è trasferito a Milano per esigenza lavorative, ma evidentemente non avrebbe problemi nel continuare a sviluppare i suoi progetti anche a Roma. E la Stabile, tra Tu sì que vales e Amici come nuova componente del corpo di ballo dei maestri, è sempre impegnata lì. Quindi quale soluzione migliore per entrambi?