Regina Elisabetta, il gesto che segna la sua sofferenza: un Natale insolito

La regina Elisabetta spiazza tutti con un solo gesto. Il tributo a Filippo durante il discorso alla nazione: via tutte le foto

Senza alcuna ombra di dubbio, questo è il periodo dell’anno più amato dalla regina Elisabetta. Dopo 73 anni, però, si ritroverà a trascorrerlo senza sentirsi accanto la sua spalla più forte: Filippo. Difatti, quest’anno le festività saranno molto particolari per la Sovrana. Elisabetta trascorrerà il Natale in solitudine o quasi.

Per scappare alla variante Omicron la Royal Family non si riunirà a Sandringham com’è sempre stato ed Elisabetta resterà a Windsor con pochi membri dello staff. Per la regina sarebbe stato sicuramente un bene sentire il calore della propria famiglia durante questi giorni ma così non sarà. Intanto la Sovrana ha registrato il discorso di Natale alla nazione dove non è mancato un emozionantissimo tributo al suo compianto Filippo.

Regina Elisabetta, il tributo a Filippo: il discorso alla nazione sarà sicuramente tra i più commoventi

Nel suo discorso alla nazione, Elisabetta ha deciso di fare un tributo al Duca di Edimburgo. Sulla scrivania alle sue spalle la regina ha fatto spazio ad una sola foto: nello scatto, che risale al 2017, ci sono lei e Filippo in vacanza a Broadlands in occasione delle loro nozze di diamante.

Dopo 72 anni di matrimonio per la Sovrana non sarà affatto semplice dover trascorrere queste festività natalizie senza nemmeno poter sentire il calore della sua famiglia. Come dicevamo, Elisabetta, per scongiurare la variante Omicron dovrà trascorrere questi giorni in isolamento a Windsor. Con lei ci saranno solo alcuni membri dello staff. Intanto, il suo discorso alla nazione, in onda alle ore 15:00 del 24 dicembre su ITV e sulla BBC1 si preannuncia tra i più commoventi di sempre.