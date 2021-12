Pelé, notizia appena arrivata dall’ospedale: le sue condizioni. Il campione brasiliano sta combattendo con un tumore al colon

L’escalation della malattia lo aveva portato a subire una delicatissima operazione all’inizio dello scorso settembre. Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, sta fronteggiando la battaglia contro il tumore al colon con risultati incoraggianti. Ha sempre dichiarato che avrebbe vinto anche questa battaglia, nonostante le mille difficoltà. Come previsto dai medici, il 9 dicembre era tornato presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo, per sottoporsi alla chemioterapia e alle cure necessarie, gettando i suoi tifosi nel panico. Ora arriva finalmente una bella notizia che cancella dubbi e preoccupazioni: Pelé torna a casa per Natale. Lo stesso ‘O Rei’ ha voluto confermare il lieto evento attraverso un post sul suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE >>> Alex Zanardi, la rivelazione della madre è da brividi: nessuno lo immaginava

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta è scatenato: super colpo dal PSG!

Pelé, notizia appena arrivata dall’ospedale: torna a casa per Natale

Sotto ad una bella foto sorridente, il campione brasiliano ha scritto: “La foto che mi mostra sorridente, non è per niente. Come vi avevo promesso, trascorrerò il Natale con la mia famiglia. Sto tornando a casa. Grazie a tutti per bellissimi messaggi”. Immancabili sono arrivati i commenti e gli auguri dei suoi tantissimi sostenitori, che lo invitano a non mollare e a trascorrere un sereno Natale.

Le sue condizioni andranno comunque strettamente monitorate anche durante questo periodo e i trattamenti non saranno sospesi. Lo sottolinea la stessa struttura ospedaliera in una nota ufficiale: “Il paziente è in condizioni stabili e continuerà in seguito il trattamento di chemioterapia relativo al tumore rilevato a settembre”. Ora starà con la sua famiglia a Guaruja, nella villa sul litorale paulista.