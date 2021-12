Manuel Bortuzzo emoziona tutti: splendido gesto al GF Vip 6 – VIDEO

La dolcezza di Manuel Bortuzzo è evidente, ancora una volta ha avuto una parola di conforto per una sua coinquilina

Manuel Bortuzzo ha fatto l’ingresso al GF Vip 6 con uno scopo ben preciso: lanciare un messaggio a tutti ed essere simbolo di resilienza. Sebbene si è sempre mostrato un ragazzo molto dolce, vederlo nella quotidianità ha sorpreso tutti a tal punto da considerarlo un possibile vincitore di quest’edizione del reality show.

Questa volta, il nuotatore ha notato che Jessica si è avvicinata molto ad Alessandro Basciano, ma ha voluto metterla sull’attenti per evitarle dolori e delusioni, soprattutto visto il feeling che la new entry ha con Sophie Codegoni.

GF Vip 6, le belle parole di Manuel Bortuzzo per Jessica

Discorso Manuel e Jessica (1)

Manuel: “Tu hai bisogno di qualcuno che si innamori di te e di tutte quelle piccole cose che tu hai e gli altri non hanno. (..) Ci vuole uno che prenda una strada e si appassioni a te.” #gfvip pic.twitter.com/flbOsDu0zM — BL (@rainbow20202020) December 23, 2021

Manuel Bortuzzo e Jessica Selassié si sono ricavati un momento solo per loro in cui il nuotatore ha speso bellissime parole per la sorella della Principessa Etiope con cui sta avendo un flirt. In particolare, Manuel le ha affermato: “Ti auguro che trovi uno che si innamori davvero di te e delle cose che hai e che gli altri non hanno. Hai dei bei modi di fare, una gentilezza unica. Ci vuole uno che si appassioni a te. Poi è impossibile che a uno possa piacere sia te che Sophie. Io ad esempio sono preso da Lulù e non mi può piacere un’altra qua dentro”.

Jessica ha sempre ammesso di avere una bassa autostima, ma ci ha pensato il nuotatore a fargliela gonfiare: “Posso dirti che sei bella e buona, ma se tu non ci credi per prima è inutile. Sappi che ti capisco, se mi dicono sei forte, sì va bene ma se poi non credo di esserlo io. Ci vuole un po’ di autostima”.