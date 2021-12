Ignazio Moser, cattive notizie su Cecilia Rodriguez: “Purtoppo non è successo”

Ignazio Moser ha fatto il punto della situazione professionale e, soprattutto, personale: ecco la rivelazione riguardo lui e Cecilia Rodriguez.

Dopo essere sparito per un periodo di tempo da tutti i social media, Ignazio Moser si è rimesso in forma nel corpo e nella mente ed è tornato attivo come al solito. Prima delle vacanze di Natale, ha concesso un’intervista a 361 Magazine, dove ha fatto il punto della situazione professionale e personale.

Per quanto riguarda i reality show, al momento li considera un’esperienza conclusa. Ricorda però con affetto le esperienze fatte: in quel tipo di programmi si creano dei rapporti speciali con gli altri concorrenti, come se si fosse una piccola famiglia. Durante L’Isola dei Famosi, ammette di aver sofferto veramente troppo la fame.

Ignazio Moser e quelle parole su Cecilia Rodriguez…

Riguardo il GF Vip 2, nel quale ha conosciuto Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser ha rivelato la contrarietà della sua famiglia al progetto. Si sarebbe dunque recato ai provini inventando la classica scusa, ovvero che stava andando a trovare un amico. Ancora oggi è un fan del Grande Fratello, e rivela che Aldo Montano era il suo preferito.

Sul fronte privato ci sono solamente buone notizie: con Cecilia va tutto a gonfie vele. Ignazio deve però smentire una notizia che circola ormai da diverse settimane in maniera insistente. La coppia non starebbe affatto aspettando il loro primo figlio. Ed ha anche aggiunto: “Purtroppo non è incinta“.

