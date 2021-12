GF Vip 6, nuovo terremoto in casa: “Ho falsificato i documenti”

Un concorrente del GF Vip 6 ha rivelato di aver falsificato i propri documenti. Nella casa arriva un racconto sconcertante: le sue pariole.

Tra i grandi protagonisti di questa edizione del GF Vip 6 troviamo una veterana dei reality come Carmen Russo. L’ex ballerina, però, si è lasciata andare ad un segreto sconcertante che riguarda il suo passato. Infatti la Russo ha cominciato la sua carriera come modella negli anni ’70 partecipando a diversi concorsi di bellezza. La gieffina ha infatti concorso per Miss Italia 1973.

Quell’edizione fu la prima condotta dall’indimenticabile Mike Bongiorno, vinta da Margareta Veroni. La genovese però riuscì a conquistare la fascia di Miss Emilia. Durante una chiacchierata con Soleil Sorge, però, Carmen si è lasciata sfuggire un inedito retroscena riguardante quell’esperienza che ha aperto la sua carriera come modella. Andiamo quindi a vedere le parole della concorrente in diretta.

GF Vip 6, Carmen Russo racconta la sua esperienza a Miss Italia: “Ho falsificato i documenti”

Carmen Russo si è lasciata sfuggire un dettaglio importante riguardante la sua partecipazione a Miss Italia 1973. Infaatti la gieffina ha rivelato di aver falsificato i documenti, visto che parteciò quando aveva solamente 14 anni. Parlando con Soleil Sorge ha quindi affermato: “Io a 14 anni ho fatto Miss Italia. Non si poteva fare a quella età, ho falsificato il documento”. Quell’esperienza, però, segnò l’inizio della carriera per Carmen.

Infatti tra gli anni ’70 e gli anni ’80, la Russo riuscì a diventare una delle personalità più riconosciute della televisione italiana diventando una delle ballerine e showgirl di spicco. Inoltre nel 1976, a 17 anni, ha partecipato nuovamente a Miss Italia. La vera svolta della carriera, però, è arrivata con ‘Drive In‘. Dopo una carriera di assoluto successo all’interno del panorama televisivo, Carmen è riuscita a rimanere in voga partecipando a diversi reality.