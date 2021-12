Gerry Scotti, la vigilia di Natale inizia male per il conduttore: brutte notizie

Cattive notizie per Gerry Scotti. Il celebre conduttore perde un’importante fetta di pubblico sul piccolo schermo: tutti i dettagli

La vigilia di Natale inizia male per Gerry Scotti. Nella serata di ieri, giovedì 23 dicembre 2021, il conduttore televisivo si è dovuto scontrare con Antonella Clerici sul piccolo schermo e il risultato è stato deludente in termini di ascolti. Al timone di Caduta Libera Campionissimi su Canale Cinque, Gerry Scotti è riuscito ad appassionare solo 2.084.000 spettatori con uno share del 12.1%.

Risultato di gran lunga superiore ha portato invece a casa la Clerici. La bionda conduttrice, al timone di The Voice Senior su Rai Uno ha conquistato l’attenzione di 3.736.000 spettatori pari al 19.8% di share. Dunque, il primo posto sul podio degli ascolti va all’amatissima conduttrice di ‘E’ sempre mezzogiorno’. Veniamo adesso a tutte le preferenze espresse dal pubblico.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sonia Bruganelli, addio al GF Vip? Colpo di scena: c’è l’annuncio – VIDEO

Gerry Scotti battuto da Antonella Clerici: tutte le preferenze del pubblico

Nulla da fare per Gerry Scotti che al timone di Caduta Libera Campionissimi non è riuscito a conquistare il primo posto sul podio degli ascolti. I risultati questa mattina sono arrivati puntuali deludendo il celebre conduttore. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed ai programmi in onda. Tutte le preferenze del pubblico:

Rai Due ha proposto il film Un Natale senza tempo riuscendo ad interessare il 6% di share con 1.319.000 spettatori. Su Italia1 Now You See Me 2 – I maghi del crimine ha catturato l’attenzione di 1.180.000 spettatori con il 5.8% di share. Rai3 ha proposto Città Segrete riuscendo a conquistare l’attenzione di 1.204.000 spettatori con il 5.7% di share.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, nuovo terremoto in casa: “Ho falsificato i documenti”

La7 Speciale Piazzapulita ha raccolto 1.066.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete4 il film The Family Man ha conquistato 826.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Tv8 Un Natale con i fiocchi ha raccolto 311.000 spettatori pari all’1.5% di share. Infine, sul Nove La leggenda di un amore: Cinderella ha catturato l’interesse di 323.000 spettatori e l’1.6% di share.