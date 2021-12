Fedez e Chiara Ferragni, paura per Vittoria: costretti a tornare a Milano – VIDEO

La piccola di Fedez e Chiara Ferragni ha qualche problemino di salute: la famiglia ha deciso di tornare a Milano in via precauzionale

Soltanto pochi minuti fa, Fedez ha postato due Instagram stories che hanno fatto allarmare i fan: “Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo (per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo) ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza”.

Nella storia successiva, poi, il marito di Chiara Ferragni ha ironicamente aggiunto: “Buona vigilia anche a voi”. L’ultima esperienza vissuta con la piccola di casa ha spaventato molto la famosa coppia dei social che ha giustamente preferito fare rientro per stare accanto ai migliori specialisti di loro conoscenza.

Chiara Ferragni spiega cos’è successo a Vittoria

Su Instagram, Chiara Ferragni ha spiegato quanto è successo a Leo prima e Vittoria poi: “Quest’anno con le vacanze non siamo particolarmente fortunati. Leo non stava bene, ieri aveva la febbre, oggi non ce l’ha più, ma ha la tosse. La febbre l’ha presa la Vitto, ma sono entrambi negativi. Visto lo spavento della scorsa volta, preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, non si sa mai: qui siamo un po’ isolati”.

La coppia ha scelto, dunque, di ripartire alla volta di Milano per poter stare tranquilli ed aspettare che la febbre di Vittoria faccia il suo corso, ma allo stesso tempo stare sull’attenti in caso di necessità ed avere le migliori cure a disposizione qualora diventasse qualcosa di più serio.