Ex concorrente GF Vip racconta la lotta contro il tumore: “Ho una cicatrice orribile”

Un ex concorrente del GF Vip ha raccontata la sua lotta contro il tumore. La concorrente non riesce più ad accettarsi: le sue parole.

Sono tantissime le personalità passate per il GF Vip. Infatti tra queste troviamo anche Serena Grandi, che ha deciso di essere schietta per prima con sé stessa. L’attrice ha pubblicato il libro ‘Serena a tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate”, dove decide di mettersi a nudo. La Grandi ha quindi rilasciato un intervista ad ‘Il Giornale‘. Al suo interno si legge il suo primo contatto con la chirurgia estetica.

Infatti sulle pagine del quotidiano si legge: “Gli autori di un noto programma televisivo mi propongono di fare un intervento di lipofilling al seno, un riempimento con il proprio tessuto adiposo, in diretta. Allo stesso tempo ci sarebbe stata anche una riduzione della pancia. Ogni momento sarebbe stato ripreso per poi commentarlo in studio, attraverso clip, interviste, resoconti. Tutto dietro un compenso di circa trentamila euro“. Serena accettò a causa di un periodo difficile dal punto di vista economico. Ma a causa di quell’intervento porta ancora oggi una terribile cicatrice sulla pancia.

GF Vip, il dolore di Serena Grandi: “Non mi piaccio più”

Serena Grandi ad oggi non si accetta più e lo ha rivelato proprio durante la sua intervista ad ‘Il Giornale‘. L’attrice ha quindi affermato: “Non mi piaccio più. In casa ho tolto tutti gli specchi e se sono in un hotel li copro con i teli da bagno. Per truccarmi uso un piccolo specchietto da borsetta“. Inoltre per la Grandi la vecchiaia non è una cosa bella, visto che l’attrice si sente un’estranea nel suo stesso corpo.

Infine l’attrice ha voluto inviare un messaggio contro la chirurgia estetica. Infatti il suo intervento fu uno degli errori più grandi della sua vita. Prima di operarsi un medico l’ha sottoposta anche ad una mammografia, dove ha anche scoperto un tumore al seno che poi è stato asportato. Serena Grandi ha concluso la sua intervista affermando: “Ancora porto i segni di questo pasticcio e anche la mia pancia è inguardabile“.