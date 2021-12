Dazn, ancora problemi per gli utenti: occhio a questo messaggio. Cosa dovete fare per continuare a vedere in tranquillità lo streaming

I consumatori italiani, soprattutto i tifosi di calcio, se ne dovranno fare una ragione: l’accordo tra la Lega di Serie A e Dazn è blindato, impossibile per ora pensare ad un cambio. Eppure gli ultimi cinque mesi del 2021 si sono spesso trasformati in un percorso ad ostacoli, per problemi assortiti nella trasmissione delle partite che è anche il pezzo forte della piattaforma streaming.

Quando credevamo di avere visto già tutto, ecco una nuova sorpresa. Nella giornata di domenica scorsa infatti moti abbonati hanno visto comparire sui loro schermi un messaggio mai visto e quindi inquietante. “Hai raggiunto il limite massimo di dispositivi… Puoi guardare Dazn solo su due dispositivi contemporaneamente” diceva, come vi possiamo documentare.

E così, addio calcio, senza nessuna spiegazione plausibile e senza preavviso. In effetti la piattaforma streaming spiegava anche come provare a rimediare, aggiornando il browser. Oppure “puoi anche andare a ‘Il mio account’ e rimuovere uno dei dispositivi”, cioè gli apparecchi collegati in diretta.

Dazn, ancora problemi per gli utenti: come rimediare se si ripresenta il problema

La realtà è che molti abbonati hanno lamentato la stessa situazione. Avevano solo uno dei loro dispositivi, come tv, pc, tablet o cellulare, collegato con Dazn per visionare la partita. Quindi era tecnicamente impossibile che ci fosse un sovraccarico o un numero eccessivo di accessi.

La spiegazione arrivata direttamente da Dazn, contattata da ‘La Repubblica’, è stata questa. L’utente deve sempre verificare che l’app sia chiusa sui dispositivi non in uso in quel momento, perché altrimenti all’operatore risulterà che ci siano più terminali attivi anche se in realtà nessuno li sta usando.

In pratica almeno per questa stagione si possono utilizzare due app aperte contemporaneamente. Il problema della doppia utenza sarà però bypassato nella prossima stagione, perché con un abbonamento potrà essere collegato solo un terminale. Se si utilizza anche un secondo, scatterà un sovrapprezzo, ancore da stabilire.