“Vi svelo chi vincerà il GF Vip 6”: l’annuncio lascia tutti di stucco

Una delle concorrenti più apprezzate del reality ha svelato chi vincerà il GF Vip 6. L’annuncio lascia tutti a bocca aperta.

Tra le concorrenti più amate della storia del Grande Fratello Vip troviamo sicuramente Guenda Goria. Proprio l’ex gieffina ha rivelato nelle ultime ore chi vincerà il GF Vip 6. Dopo l’esperienza nel corso della quinta edizione del reality, insieme alla madre Maria Teresa Ruta, Guenda è riuscita a garantirsi una carriera ricca di soddisfazioni. Allo stesso tempo ha anche finalmente trovato l’amore con il suo Mirko. I due a breve convoleranno a nozze.

Nonostante la partecipazione all’edizione vinta da Tommaso Zorzi, Guenda continua a seguire assiduamente la trasmissione cercando di non perdersi nemmeno un attimo di quanto succede all’interno della Casa di Cinecittà. Dopo aver scrutato da capo a piedi tutti i concorrente, la Goria ha deciso di dire chi per lei vincerà la trasmissione. Il nome però è del tutto inaspettato, visto che si parla di uno dei concorrenti più amati, ma allo stesso tempo più odiati, della trasmissione.

GF Vip 6, per Guenda Goria è lei la vincitrice: nome a sorpresa

Nella giornata di ieri Guenda Goria ha deciso di rivelare chi per lei vincerà questa edizione del reality. Infatti per la figlia di Amedeo la vincitrice sarà Soleil Sorge. L’ex gieffina ha infatti dichiarato: “Penso che vincerà Soleil, proprio in quanto grande giocatrice ed esperta di reality e dinamiche annesse. Il mio cuore però è tutto per Manuel Bortuzzo, spererei che vincesse davvero questa edizione. La sua sarebbe una vittoria pulita che piacerebbe a molti“. Ma Guenda non ha parlato solamente di Soleil.

Infatti la concorrente ha anche parlato della moglie di Alex Belli, Delia Duran. Infatti per l’ex gieffina la Duran ha sofferto molto per il triangolo amoroso che si è creato proprio con la stessa Soleil. Per questo motivo la Goria ha affermato che nel corso della trasmissione si sono fatti numerosi errori. Intanto Guenda si prepara al matrimonio con il suo Mirko Gancitano che dovrebbe arrivare nel periodo di Natale 2022.