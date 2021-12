La star del piccolo schermo, Can Yaman, è da giorni irreperibili. Il motivo è sorprendente.

Can Yaman dopo essere entrato da protagonista nelle case degli italiani ha conquistato tutti. Con il suo talento e il suo sex appeal ha fatto breccia nei cuori di tantissime fan che dalla sua prima apparizione in tv lo hanno seguito ovunque. Adesso però l’attore turco non ce la fa più a sopportare il modo di fare troppo appiccicoso di gran parte di esse.

Come riferisce l’esperto di gossip Alessandro Rosica, da giorni l’ex fidanzato di Diletta Leotta “è irreperibile”, ed ha deciso di allontanarsi dalla sua casa romana sita di fronte al Colosseo. Rosica ha evidenziato di avere saputo della vicenda da fonti certe, aggiungendo che la star turca sarebbe sempre più esausta e infastidita dai continui disturbi da parte di alcune sue fan.

Can Yaman è da giorni irreperibile: il motivo ha sconvolto tutti

Sempre l’esperto di gossip Alessandro Rosica, ha affermato che Can Yaman starebbe seriamente pensando di cambiare casa e che starebbe cercando una nuova abitazione, sempre nella Capitale, in un’area più riservata e meno trafficata, che riesca a fargli vivere in modo tranquillo le ore che passa lontano dai set cinematografici.

L’attore turco oltre che con i paparazzi è alle prese con l’entusiasmo il più delle volte esagerato di molte fan, che lo attendono ovunque, inondandolo di richieste. La situazione pur se positiva non lascia spazio alla privacy dell’attore. Così Can Yaman ha deciso di staccare la presa dai social e cercare una nuova abitazione.