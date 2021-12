Amici, il dramma vissuto: “Mio padre mi picchiava”

Un dramma raccontato non senza rottura della voce, l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha spiegato di essere vittima di violenza

Luca Tommassini è stato un grande direttore artistico e coreografo, nel 2017, per Amici di Maria De Filippi e dai suoi occhi è sempre trasparita una grande sensibilità. Ciò che non tutti sapevano è che Luca ha avuto un’infanzia per niente agiata ed è stata proprio la danza a liberarlo dall’oppressione.

Davanti ad Eleonora Daniele ed i telespettatori di Rai Uno, Luca Tommassini ha avuto il coraggio di aprirsi circa il suo passato tempestoso. A Storie Italiane, infatti, ha raccontato di un padre violento.

Luca Tommassini racconta della violenza subita: “Mio padre mi ha picchiato”

“Se qualcuno ti mette le mani addosso rimane lì per sempre”, ha esordito Luca Tommassini, “Io le sento ancora addosso. Mio padre picchiava mia madre, poi ha iniziato a picchiare me e mia sorella. Tutti sapevano e nessuno diceva nulla, anzi giustificavano mio padre”. Un trauma indelebile per il coreografo che racconta di quando suo padre ha mandato sua madre in coma a seguito di un litigio: “Mio padre inizia ad urlare, mia madre si gira verso di me e mio padre la colpisce con un calcio alla testa mandandola in coma. Tutti i parenti mi urlarono di raccontare una bugia, che mia madre era caduta“.

La passione per la danza è stata più forte di ogni ostacolo e Luca ricorda perfettamente di quando aveva lezione: “Arrivare da casa alla scuola di ballo era una via crucis. Mio padre era l’ostacolo più difficile”.