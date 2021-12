“Alex non ha provato nulla per Soleil”: la confessione sconvolge tutti

La telenovela tra Alex Belli e Soleil Sorge continua ad andare avanti con terzi che si intromettono in ciò che c’è stato tra i due

Alex Belli e Soleil Sorge, qual è la verità sul loro rapporto? Probabilmente la sanno soltanto loro. Da un giorno all’altro rimbalzano notizie, alquanto discordanti, su quanto c’è stato tra i due senza che neppure i diretti interessati facciano chiarezza.

Fuori dalla casa, però, la compagna dell’attore di Centovetrine non se n’è stata con le mani in mano e quando il suo uomo era ancora nella Casa del GF Vip 6 è stata paparazzata in compagnia di un modello, che è in realtà un amico della coppia, Simone Bonaccorsi che ha finalmente rotto il silenzio ed ha concesso un’intervista a Fanpage.it.

Alex Belli e Soleil Sorge: le controversie sul loro rapporto

Nonostante ciò che tutta Italia ha visto con i propri occhi, Simone Bonaccorsi ha una diversa percezione di quanto accaduto nella Casa del GF Vip 6: “Alex mi ha confidato che non ha provato nulla nei confronti di Soleil Sorge. In realtà è Soleil a essere innamorata di Alex, me lo ha confermato lui stesso”.

L’amico di famiglia ha poi svelato come stanno adesso le cose: “Alex si è reso conto di aver sbagliato. Con Delia non è tutto rose e fiori. Pian piano stanno recuperando. Delia, però deve aspettare che si margini questa ferita. Dopo aver parlato con Alex però posso dire con certezza che non ha lo stesso peso del rapporto con Delia. Non sono paragonabili. Alex si sta impegnando davvero a riconquistare la moglie”.