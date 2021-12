WhatsApp offre un’opportunità incredibile: come creare una chat falsa

Spunta su WhatsApp un trucco per creare una chat falsa. Andiamo a vedere come è possibile applicarlo sull’app di messaggistica.

Sono tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp, che ci permettono di migliorare l’applicazione anche con funzioni esterne. Inoltre alcuni di questi trick sono anche simpatici e ci permettono anche di creare delle chat false. Un modo simpatico per ingannare i nostri partner o anche i nostri amici. Questo inoltre è uno degli scherzi più gettonati all’interno del colosso Meta. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile applicare questo trucco.

Il modo migliore prevede l’utilizzo di un app di terzi come Whatsfake. Questa applicazione è disponibile sia per App Store che per Play Store. Inoltre l’applicazione ha un’interfaccia molto simile a quella di WhatsApp per cui è molto facile da usare. Al suo interno sarà possibile ricreare qualsiasi tipo di conversazione, impostando anche foto dei contatti e persino orari. Una volta completata la conversazione sarà possibile fare lo screenshot da inviare alla persona desiderata.

WhatsApp, come riascoltare un audio prima di inviarlo: nuova funzione in arrivo

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp e nonostante l’applicazione non abbia dato una nessuna news sulla sicurezza, il team di sviluppatori continua a lavorare ad alcuni strumenti. Infatti l’applicazione del gruppo Meta ha deciso di dare la possibilità di i riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Ad annunciarlo ci hanno pensato i portali The Verge e iDownloadBlog. Per lungo tempo quindi gli utenti hanno chiesto questa feature e finalmente l’hanno ottenuta.

Ad ufficiare la notizia ci hanno pensato i canali social del social network. Qui si legge che è in fase di rilascio per tutti i dispositivi (Android, iOS, Web e desktop). Inoltre l’applicazione è autoesplicativa. Infatti basterà aprire una qualsivoglia chat e tenere premuto il classico pulsante del microfono, collocato in basso a destra. Mentre si registra l’audio quindi si potrà stoppare l’invio del messaggio per poi riprenderlo successivamente. Inoltre ci sarà anche l’icona del cestino, se l’utente vorrà eliminare l’audio prima di inviarlo.