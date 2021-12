Uomini e Donne, ultimatum a Gemma Galgani: cosa potrebbe succedere

Gemma Galgani ha ricevuto un vero e proprio ultimatum all’interno della trasmissione Uomini e Donne: ecco che cosa la gelosia ha fatto dire ad uno dei suoi due nuovi corteggiatori all’interno della trasmissione.

Gemma Galgani sta vivendo una stagione molto complicata a Uomini e Donne. Inizialmente, nessuno era venuto per corteggiarla nella trasmissione, e di fatto era continuamente soggetta alle continue prese in giro della sua eterna nemica, Tina Cipollari. Dopo la sua assenza in studio a causa del Covid, le cose sembrerebbero essere cambiate.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, Armando contro tutti: “Provare per credere”

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, clamoroso retroscena: “E’ stata radiata”

Dopo le incomprensioni con Costabile, ad attendere Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne c’era un nuovo corteggiatore, Leonardo. Fra i due sembra esserci una bella intesa, ma per il momento sembra non essere ancora scoccata la scintilla. Fra la dama torinese ed il suo cavaliere, infatti, ci sarebbe stato solo un bacio fino ad ora.

Uomini e Donne, scenata di gelosia a Gemma Galgani

Gemma Galgani è stata vittima di una vera e propria scenata di gelosia quando in studio è arrivato un nuovo cavaliere, Stefano. La dama si è detta interessata a lui e disposta a fare insieme un’esterna, ma Leonardo non è stato affatto contento di vedere Gemma aperta a frequentare anche altri uomini. Ecco dunque che gli ha dato una sorta di ultimatum.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Uomini e Donne, corteggiatrice reagisce malissimo: stupore in studio

Leonardo avrebbe dunque prospettato a Gemma l’ipotesi che, nel caso in cui lei iniziasse ad uscire con Stefano, anche lui potrebbe fare altrettanto. Il cavaliere ha già individuato con chi potrebbe uscire a cena: Elena. Leonardo avrebbe sottolineato che Gemma può fare quello che vuole, ma non avrebbe motivo di lamentarsi se poi lui ballasse con le altre.

Ecco l’ingresso di Gemma nell’ultima puntata: