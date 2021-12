Tina Cipollari, nuovo amore per l’opinionista di Uomini e Donne: spunta il nome

Il cuore di Tina Cipollari, amatissima opinionista di Uomini e Donne, è tornato a battere dopo la rottura con l’imprenditore fiorentino: scopriamo di chi si tratta

Il cuore di Tina Cipollari, dopo la rottura con Vincenzo Ferrara, è tornato a battere. Difatti, nella vita dell’amatissima opinionista c’è adesso la presenza di un altro uomo: Alfredo. E’ stata la diretta interessata, raggiunta dal settimanale Vero, a confermare le voci che da giorni rimbalzavano sulle pagine del gossip.

La bionda opinionista di Uomini e Donne, però, non ha detto molto: “Non voglio esporlo, correre troppo”. Tina Cipollari prima di esporsi vuole essere sicura del suo nuovo amore. Di Alfredo, così si chiama il nuovo compagno, sappiamo solo che è romano e che non dovrebbe appartenere al mondo dello spettacolo.

Tina Cipollari, la storia d’amore con Vincenzo Ferrara è finita male: “Non lo voglio neppure nominare”

L’amatissima opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, dopo la rottura con Vincenzo Ferrara ha conosciuto un altro uomo. La 56enne, pero, raggiunta dal settimanale Vero ha dichiarato che al momento non lo ha ancora presentato ai suoi figli, avuti dal primo matrimonio con Kiko Nalli: “Non voglio destabilizzarli, non posso passare da un uomo all’altro”, ha chiosato la Cipollari.

Intanto la 56enne ha precisato che la conoscenza con Ferrara è finita male: “Non lo voglio neppure nominare. Sono stata un po’ sfortunata in amore perché le mie storie fino ad ora non sono durate”. Staremo a vedere se questa sarà la volta giusta per l’amatissima opinionista del dating show di Mediaset.