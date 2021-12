Meteo, doppia ondata di maltempo: sarà un Natale con la neve

Il meteo nelle prossime ore subirà una doppia ondata di maltempo. Cresce la possibilità di un Natale ricco di neve anche in pianura.

Saranno delle feste natalizie segnate dal maltempo, con un meteo rigido a causa di un ciclone artico proveniente dalla Russia. Nelle prossime ore le temperature sono destinate ad irrigidirsi, con la neve che potrebbe arrivare proprio nel corso della giornata natalizia. Inoltre per risalire all’ultimo Natale con la neve in Italia dobbiamo fare un passo indietro di ventuno anni, con fiocchi che coprirono Milano e Torino. Mentre invece nel 1996 la neve fece visita sulle regioni adriatiche con qualche giorno di ritardo.

Quest anno la neve potrebbe tornare a vedersi proprio durante le festività natalizie. Infatti secondo gli ultimi rilievi meteorologici, la neve dovrebbe coprire l’intero arco alpino e parte degli appennini centro-settentrionali. Quindi la bellissima notizia riguarda specialmente gli amanti della montagna e degli sport invernali, che potranno godersi la caduta dei fiocchi di neve. Sul resto della penisola non dovrebbero mancare precipitazioni diffuse su gran parte della penisola.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Green pass valido per sei mesi e terza dose dopo quattro: pronto il nuovo decreto anti-Covid

Meteo, ultimi giorni di sereno prima del maltempo: la situazione sulla penisola

Nelle prossime ore l’Italia vivrà il declino dell’anticiclone, con il maltempo che tornerà a caratterizzare il meteo del paese. Il Paese quindi si lascerà scappare le prime infiltrazioni di aria umida dai quadranti occidentali, ma al momento le ripercussioni saranno di poco conto su tutto il paese. Aumenta invece l’umidità a causa dei i refoli di aria fredda balcanica. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo dense foschie e nubi basse che caratterizzeranno la mattina in pianura e sulla Liguria. Qui delle brevi piogge cadranno durante le ore serali, mentre invece avremo maggiori schiarite su Alpi e Prealpi. Le temperature subiranno un primo e lieve calo, con massime pronte a stabilirsi tra i 4 ed i 9 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Perché Israele ha deciso di somministrare la quarta dose del vaccino anti-Covid

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nuvolosità in aumento con cieli coperti entro le ore serali. Inoltre le piogge andranno a bagnare le regioni tirreniche come Lazio e Toscana, mentre avremo ampie schiarite sia sulle regioni adriatiche sia sulla Sardegna. Le temperature non subiranno grosse variazioni, con massime che andranno dagli 8 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo qualche pioggia che bagnerà la Sicilia orientale. Altrove invece la situazione sarà particolarmente nuvolosa. Le temperature anche qui risulteranno stabili, con massime che andranno dagli 11 ai 16 gradi.