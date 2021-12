Terribile lutto nel cinema: trovati morti i genitori di una famosissima attrice

Terribile lutto nel mondo del cinema, con i genitori di una famosissima attrice che sono stati trovati morti misteriosamente.

Dramma ad Hollywood, dopo che nella giornata di ieri la polizia ha trovato i corpi senza vita dei genitori di Alicia Witt. L’attrice è nota specialmente per i suoi ruoli all’interno della famosa serie tv ‘The Walking Dead‘. In queste ore la Witt ha perso misteriosamente i suoi cari, visto che al momento le forze dell’ordine locali non sono riusciti a fornire indicazioni sulle cause del loro decesso.

Come riporta il famoso portale di gossip Tmz, l’attrice aveva chiesto ai suoi parenti di passare a controllare i suoi genitori Robert e Diane, rispettivamente di 87 e 85 anni. Infatti da diversi giorni la Witt non aveva più notizie di loro. Nella giornata di lunedì la polizia ha ritrovato i due corpi senza vita all’interno della loro abitazione di Worcester. La morte sarebbe sospette, così le forze dell’ordine stanno cercando di capire se ci sia stata una fuga di gas o monossido di carbonio. Al momento però non è apparso alcun dettaglio.

Cinema, dramma per Alicia Witt: morte misteriosa per i genitori

Alicia Witt ha così perso i suoi genitori in circostanze misteriose nella giornata di lunedì. Per capire quale è stata la causa della morte dei due sarà necessaria l’autopsia. Secondo le prime indiscrezioni i Witt avevano dei problemi in casa con il camino e quindi si stavano servendo di una stufetta per riscaldare casa. In assenza di valori anormali, però, è impossibile ricondurre la morte ad una possibile fuga di monossido di carbonio.

Una notizia drammatica quindi per l’attrice che negli ultimi anni si è fatta conoscere per diverse serie tv come Orange is the new black, Twin Peaks e Due. Stando alle persone vicino alla Witt, Alicia sarebbe devastata dal decesso improvviso dei suoi genitori. Inoltre sempre l’attrice avrebbe fatto sapere di aver bisogno di tempo per superare questa perdita surreale dei propri genitori.