GF Vip 6, piovono critiche su Alex Belli e Delia Duran: “E’ stata manipolata”

Alex Belli e Delia Duran continuano a far discutere. Riemerge un’ombra dal passato: “Era tutto organizzato”

Le vicende amorose di Alex Belli hanno appassionato il pubblico di Mediaset e ancora adesso che non è più un concorrente del GF Vip 6 l’attore, assieme a sua moglie Delia Duran, continua a fare rumore sulle pagine del gossip. Dopo il triangolo che tanto ha fatto discutere con Soleil e Delia, adesso spunta un’ombra dal passato.

A parlare questa volta è l’ex marito della Duran: Marco Nerozzi. Raggiunto dal settimanale Nuovo, l’imprenditore bolognese ha rilasciato importanti rivelazioni sulla vita matrimoniale di Alex e Delia. Nerozzi ha raccontato che non ha mai fatto mancare nulla alla modella venezuelana: “Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco”.

Ma grazie ad alcune foto scattate a Miami, Delia “è riuscita a superato un provino e ha recitare in ben tre fiction”. Ma come mai il loro matrimonio è finito? Ebbene, il 55ennne ha dichiarato: “Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli”, affermando che erano sempre in compagnia e perlopiù di giovani amiche.

“Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità”, ha chiosato Nerozzi il quale ha poi aggiunto: “Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato”. Delia ha conosciuto l’ex attore di Centovetrine sul set di una delle tre fiction dove ha recitato.

“Delia è stata manipolata da Alex”: dure le accuse di Marco Nerozzi all’ex gieffino

Delia Duran ha lasciato l’imprenditore bolognese per Alex Belli. Nerozzi a tal proposito, raggiunto dal settimanale Nuovo, ha dichiarato: “E’ stata manipolata da Alex come le altre prime di lei: ‘Katarina, Mila Suarez…’. Belli è uno che usa le donne per prendere in cachet in tv. Non è che come attore abbia fatto una gran carriera”.

Il 55enne è convinto che la sua ex e Alex Belli si fossero messi d’accordo. I due avevano studiato a tavolino ogni mossa solo per fare audience. “Ma lei fa la figura della deficiente, qualsiasi cosa abbiano pianificato”. Intanto l’ex attore di Centovetrine ha attirato anche le critiche di Soleil Sorge. La gieffina gli ha chiesto pubblicamente, durante un collegamento con la casa, di non usare la loro amicizia per farsi pubblicità nei salotti televisivi affermando anche il falso.