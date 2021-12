Gemma e Ida, il gesto emoziona tutti: pensiero stupendo! – FOTO

Gemma Galgani ed Ida Platano sono legate da un’amicizia che va oltre il percorso condiviso ad Uomini e Donne

Le due dame del Trono Over, Gemma Galgani e Ida Platano sono legate da una forte amicizia che va avanti da quando, il loro percorso ad Uomini e Donne si è incrociato. In particolare modo, la dama torinese, spesso attaccata dagli opinionisti, è sempre ben difesa dalla sua amica Platano che è pronta a spendere sempre buone parole sul suo conto.

Le due, infatti, si frequentano spesso anche oltre il programma: tra cene e lunghe telefonate, negli anni ci hanno abituate a vederle insieme.

Gemma Galgani, gli auguri al figlio di Ida Platano: pensiero stupendo!

Nelle sue storie di Instagram, Gemma Galgani ha voluto augurare un buon compleanno a Samuele, figlio di Ida Platano, firmandosi ‘zia Gemma’. È evidente che il rapporto d’amicizia con l’altra dama di Uomini e Donne si sia estesa a tal punto da stringere un forte legame anche col figlio di quest’ultima.

La dama torinese ha poi postato una seconda foto che ritrae Ida Platano con suo figlio, Samuele, e con la didascalia: “Ancora auguri auguri”. Due scatti che testimoniano il legame delle due dame del programma di Maria De Filippi, un’amicizia sincera e disinteressata come hanno sempre dimostrato anche durante la trasmissione.