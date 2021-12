Ex vincitrice di X Factor oggi vive in camper: confessione da brividi

Un ex vincitrice di X Factor oggi vive in un camper. Andiamo quindi a vedere la confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

X Factor è uno dei talent show più apprezzati dal pubblico, ed in questi anni ha sfornato numerosi musicisti che hanno fatto strada come i Maneskin. Tra questi troviamo anche Nathalie, nome in arte di Natalia Beatrice Giannitrapani, che oramai è lontana dalla scena musicale. L’artista ha vinto il talent show oltre dieci anni fa. Ad oggi la cantante ha deciso di acquistare un camper per fare la vita da nomade.

Il suo ultimo album, ‘Into The Flow‘, uscito nel 2018, è anche il suo ultimo lavoro musicale. Da allora ha deciso di prendersi una lunga pausa dallo showbiz. Intervista dal settimanale ‘DiPiùTv‘, raccontando la sua nuova vita senza fissa dimora. Inoltre in questo periodo la Giannitrapani sarebbe tornata a lavorare su nuova musica. Andiamo quindi a vedere le sue parole durante l’intervista al settimanale.

X Factor, Nathalie si racconta: “Stare in viaggio mi aiuta ad essere felice”

Alla rivista di Cairo Editore la cantante ha rivelato la sua nuova vita. Infatti Nathalie ha dichiarato: “Stare sempre in viaggio mi aiuta a essere felice. Adoro il fatto di potermi spostare ogni volta che voglio, scoprendo ogni giorno un nuovo posto. Il camper è la mia dimensione ideale“. Nel 2019, infatti, l’artista ha deciso di comprare il veicolo proprio per fare la sua vita da nomade.

Inoltre a causa del Covid-19 la cantante ha rivelato di aver dovuto rinunciare alla sua indipendenza per troppo tempo. Durante i mesi di lockdown ha vissuto a Roma con il suo compagno ed inoltre da giugno 2021 l’ex concorrente di X Factor ha ripreso in mano il suo sogno e oggi è al settimo cielo. La musica infatti non l’ha mai abbandonata, con l’artista che ha anche fatto dei concerti ed insegnato come si scrivono canzoni all’Università Luiss di Roma. Inoltre con il suo ritorno nella scena musicale, Nathalie sogna anche di esibirsi sul Teatro Ariston di Sanremo.