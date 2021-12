Estrazioni Lotto Superenalotto, novità in arrivo: italiani con il fiato sospeso. çLa fine del 2021 porta una serie di cambiamenti importanti

Nell’estrazione del Superenalotto andata in scena il 23 dicembre il jackpot era pari a 129.400.000 €. Sarebbe stato un fantastico regalo per gli italiani ma così non sarà perché la combinazione vincente non è stata azzeccata da nessuno. E così, con un montepremi ancora più alto, le estrazioni torneranno nei prossimi giorni.

Già, ma quando? Dopo quella del giovedì c’è sempre l’estrazione del sabato che però quest’anno cade nel giorno di Natale. E così sarà anche la prossima settimana, quando in teoria sarebbe in programma un’estrazione di Lotto, Superenalotto, 10eLotto re Simbolotto il 1° gennaio. Invece non sarà così e dovete segnarvi tutte le variazioni per non perdere assolutamente nulla.

Estrazioni Lotto Superenalotto, novità in arrivo: tutte le date da segnare in rosso

Come succede sempre in questi casi, Sisal posticiperà i concorsi del SuperEnalotto al primo giorno utile dopo quelli festivi. E allora vediamo insieme le date che dovete segnare in rosso sul vostro calendario.

L’estrazione del concorso n.154 di sabato 25 dicembre 2021 è posticipata a lunedì 27 dicembre 2021 mentre l’estrazione del concorso n.1 di sabato 1 gennaio 2022 è posticipata a lunedì 3 gennaio 2022.

E ancora l’estrazione del concorso n.3 di giovedì 6 gennaio 2022 è posticipata a sabato 8 gennaio 2022 e l’estrazione del concorso n.4 di sabato 8 gennaio 2022 è posticipata a lunedì 10 gennaio 2022.