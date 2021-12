Emergenza freddo per i clochard: “Moriranno in modo inaccettabile”

Il 10 dicembre 2021 un 27enne senzatetto è stato trovato morto sotto il porticato di piazza dei Cinquecento, a Roma, vicino la stazione Termini. Con il ritorno del rigido inverno, c'è preoccupazione per i clochard, che anche nel 2021 hanno subìto le conseguenze della pandemia: "Ci sono moltissimi stranieri presenti in Italia da decenni che hanno perso il lavoro nel turismo perché erano in nero, e non sono riusciti a tirarsi su. Il Covid è un massacro per i poveri". E intanto, fuori dalla stazione, c'è chi spruzza acqua per evitare che i senzatetto dormano per terra. Abbiamo seguito alcuni volontari che ogni sera portano cibarie a chi non ha una dimora fissa. Il servizio di Angelo Andrea Vegliante