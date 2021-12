Lacrime in diretta tv per Eleonora Daniele. Il motivo ha commosso anche il pubblico da casa.

Storie Italiane è uno dei programmi di maggior successo trasmessi dalla Rai. Ogni giorno, difatti sono milioni i telespettatori che si collegano al televisore per ascoltare le vite e i retroscena degli ospiti della conduttrice Eleonora Daniele. La padrona di casa è molto sensibile e questo lo hanno potuto constatare tutti, anche chi ha guardato per la prima volta la diretta di oggi, giovedì 23 dicembre 2021.

L’ospite di oggi è stato Ivan Cottini, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi nel 2013 che quando ha scoperto di avere la sclerosi multipla ha perso tutto, dal lavoro alla fidanzata. Nonostante ciò si è rialzato con caparbietà sorprendendo tutti. Non ha mai mollato e non gli è mai sfiorata l’idea di arrendersi.

Eleonora Daniele, lacrime in diretta tv: il motivo commuove il pubblico

Eleonora è una grandissima amica di Ivan Cottini, lui la considera una sorella. Con lui la padrona di casa oggi si è seduta sul pavimento dello studio per una chiacchierata, non riuscendo a nascondere la sua commozione quando Ivan ha espresso la gioia per essere tornato a ballare dopo un lungo stop.

“Ero convinto che non sarei più tornato a ballare” ha ammesso Ivan Cottini, con Eleonora subito scoppiata in lacrime. In studio è partito un caloroso applauso che ha scaldato il cuore dei presenti e del pubblico da casa commosso come tutti.

“Avevi detto che la malattia non ti avrebbe più permesso di ballare e invece hai continuato a farlo” ha affermato Eleonora Daniele rivolgendosi a Ivan Cottini, accompagnato da un’amica e collega che danza con lui. “Ho voluto vincere anche questa sfida dopo 6 mesi nei quali il Covid ha messo a dura prova tutti, specie noi malati, che per lungo tempo abbiamo dovuto rinunciare anche alle terapie”, è stata la risposta dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.