Charlene Di Monaco vive lontano dai suoi affetti più cari e sarà ancora più sola in un momento di festa: la terribile notizia

Stando a fonti molto vicine al Palazzo, Charlene Di Monaco passerà anche Natale in solitudine. La Principessa attualmente si trova in una clinica riabilitativa in Svizzera dove sta vivendo un periodo di convalescenza dopo i problemi rimediati durante la sua permanenza in Africa.

LEGGI ANCHE > > > Il Covid si abbatte anche sulla Royal Family: colpo di scena Regina Elisabetta

NON PERDERTI > > > Elezioni in Cile, la sinistra torna al potere. Boric è il presidente più giovane del Paese

È stato proprio a causa del periodo passato in Africa e dei conseguenti problemi di salute che la Principessa ha trascorso un lungo tempo senza la famiglia, il marito ed i figli che sperava di ritrovare durante le festività.

LEGGI ANCHE > > > Royal Family, Harry e Meghan l’hanno fatta grossa: incredibile decisione

Charlene Di Monaco passerà la feste da sola senza la famiglia

Niente Natale in famiglia per Charlene Di Monaco che è costretta alle cure nella clinica in Svizzera e non vedrà Alberto, Jacques e Gabriella nei giorni di festa. A confermare l’indiscrezione è anche la classica cartolina natalizia in cui posa ogni anno la famiglia che, quest’anno, non è uno scatto, ma un ritratto che ritrae i quattro sorridenti accanto ad un albero addobbato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Regina Elisabetta, retroscena da non credere: la verità viene a galla

Nel frattempo, le condizioni della Principessa di Monaco continuano a destare preoccupazione, è proprio per questo che stando a quanto detto dal giornalista Stephane Bern: “Non tornerà a Monaco per Natale, ma ci sono buone speranze che per l’anno nuovo i piccoli Jacques e Gabriella possano riavere la mamma a casa”.