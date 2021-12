Charlene di Monaco, ancora preoccupazione per la sua salute: cos’è successo

Charlene di Monaco desta ancora molta preoccupazione per la sua salute. La principessa continua a stare poco bene: è dimagrita moltissimo

Non è un periodo facile questo per Charlene di Monaco che rientrata dal Sudafrica continua a stare poco bene. La principessa attualmente è ancora ricoverata presso una struttura specializzata e, stando alle ultime indiscrezioni, l’ex nuotatrice nemmeno durante le festività natalizie riuscirà a ricongiungersi con la propria famiglia.

Come riporta il Settimanale Oggi Stephane Bern, giornalista di corte, ha rivelato che la principessa ha dovuto attraversare un anno molto difficile a causa dei problemi di salute che l’hanno attanagliata. “Non tornerà a Monaco per Natale, ma ci sono buone speranze che per l’anno nuovo i piccoli Jacques e Gabriella possano riavere la mamma a casa”, ha affermato Stephane Bern.

Charlene di Monaco continua a stare male: ha perso molti chili dopo gli interventi

Come dicevamo, attualmente Charlene è ancora ricoverata in Svizzera per i problemi di salute che da mesi la attanagliano. Ma come ha dichiarato suo padre alla rivista Sudafrica, presto si riprenderà: “Mia figlia nuotava per 20 chilometri al giorno. Conoscendo il modo in cui si allenava, so che è solida e verrà fuori dal suo stato. Anzi, ne uscirà molto più forte”.

Una fonte molto vicina alla principessa ha inoltre fatto sapere che Charlene è dimagrita moltissimo. L’ex nuotatrice dopo l’infezione e gli interventi ai quali si è sottoposta, segue un’alimentazione particolare, fatta esclusivamente di liquidi. Non ci resta altro che augurare una pronta guarigione a Charlene di Monaco con la speranza che presto possa ritornare ad abbracciare suo marito Alberto e i loro figli.