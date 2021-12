Belen-Antonino, è separazione ufficiale: paparazzati molto distanti

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra essere giunta al capolinea: la paparazzata sembra essere eloquente

Sono settimane che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non trovano più una quadra e la separazione sembrerebbe essere ormai ufficiale. Piccoli indizi, assenze ingiustificate, fino all’incontro al bar per la piccola Luna Marie: la showgirl argentina ne ha perso un altro.

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, la separazione è ormai ufficiale: l’hair stylist, infatti, trascorre una settimana a Milano con la sua piccola ed una in Liguria dalla sua famiglia per dividersi tra i suoi affetti più cari.

Belen-Antonino: è tutto finito. L’incontro al bar che parla chiaro

Grande passione, belle parole, meraviglioso amore: è tutto già finito. Dalla nascita di Lune Marie è andato tutto a picco tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che sembrava essere l’uomo che era tornato a far battere il cuore alla showgirl argentina delusa dalla relazione naufragata con Stefano De Martino.

L’ormai ex coppia è stata paparazzata in un bar al centro di Milano in cui Belen era arrivata con degli amici e parenti, fino a quando non si è materializzato anche Antonino che, dopo aver preso il biberon e fatto una foto con la piccola, è andato via da solo, senza la showgirl. Nonostante la distanza, i due sembrano comunque sereni, evidentemente si sono lasciati in buoni rapporti seppure le cause sembrano essere indirizzate verso divergenze caratteriali.