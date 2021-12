Antonella Clerici, il ricordo è struggente: una scomparsa che le ha stravolto la vita

Nelle ultime ore Antonella Clerici ha voluto rivelare un ricordo struggente. Andiamo a vedere le parole della conduttrice Rai.

Siamo oramai all’antivigilia di Natale ed una delle conduttrici più amate dal pubblico ha deciso di raccontarsi al magazine Chi. Stiamo parlando i Antonella Clerici che ha parlato un po’ della sua vita al settimanale di Alfonso Signorini. Infatti la presentatrice di ‘È sempre mezzogiorno‘ ha rivelato che ad oggi la festività natalizia per lei è diventata malinconica.

La Clerici ha infatti fatto una dolorosa precisazione: “Per chi ha perso i propri cari questo è il periodo peggiore, perchè è la festa della famiglia e le mancanze si sentono ancora di più“. Inoltre poi la presentatrice ha anche rivelato che l’ultimo Natale lo ha trascorso con la nascita di Maelle, ma soprattutto addobbando casa con tantissime luci. Per Antonella la sua casa in questo periodo assomiglia a quella di Babbo Natale.

Antonella Clerici ammette: “Io maestra di seconde possibilità”

Ripercorrendo gli altri e bassi della sua carriera, Antonella Clerici ha Chi Magazine si è paragonata ad un araba fenice, definendosi anche una maestra di seconde possibilità. Ad oggi la conduttrice si è detta felice di essere tornata alla grande in televisione con due programmi di successo come ‘È Sempre Mezzogiorno‘ e ‘The Voice Senior‘. Inoltre la personalità Rai ha rivelato di aver trovato l’amore dopo due matrimoni finiti e l’addio al papà di Maelle.

Vittorio Garrone quindi sarebbe il suo principe azzurro, con i due che starebbero pensando alle nozze. Parlando invece di televisione, Antonella ha rivelato di detestare i programmi dove si urla parecchio e dove ci sono tantissime discussione per qualsiasi argomento. Infatti su questo argomento la Clerici ha chiosato: “Preferisco una tv pacata tranquilla, ragionata“. Infine, in chiusura di intervista, la presentatrice ha rivelato il suo desiderio di presentare un altro Sanremo.