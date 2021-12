Anticipazioni Una Vita, Lolita non è morta: come stanno realmente le cose

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 svelano la verità su quanto sta accadendo a Lolita: cos’ha che non va?

Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere che nei prossimi episodi i telespettatori assisteranno ad un focus sul personaggio di Lolita che non morirà come molti pensavano.

Tutto parte da quando Lolita, stressata per quanto sta accadendo con Antonito, perde i sensi e sviene. Nonostante molti abbiano pensato che la Casado fosse incinta, purtroppo l’epilogo sarà peggio di quanto auspicato.

Anticipazioni Una Vita, cos’ha realmente Lolita?

Quando Lolita viene portata in ospedale, le sue condizioni sono molto preoccupanti e viene sottoposta ad una serie di accertamenti grazie ai quali si scopre sia affetta da un male incurabile. A starle accanto ci penseranno in primis i Palacios, ma anche Antonito non vuole lasciarla sola, nonostante la stessa Casado non ha voglia di avere il politico tra i piedi.

Antonito non può accettare che la sua amata vada verso la morte, pertanto si mette alla ricerca dei luminari più importanti che possano trovare una cura al male che affligge Lolita. Il figlio di Ramon, alla fine, riesce ad intercettare un noto medico che fa il suo arrivo ad Acacias. A questo punto, soltanto una cura sperimentale può salvare la Casado che dovrà aspettare di vedere i risultati di questo tentativo per salvarle la vita.