Alex Zanardi, la rivelazione della madre è da brividi: nessuno lo immaginava. Il campione paralimpico è tornato a casa proprio prima di Natale

Dopo un anno e mezzo in apnea Alex Zanardi ha rivisto la luce. L’ex pilota di Formula 1 ha avuto l’ok dei medici per tornare a casa, dopo un calvario lungo 18 mesi. Da Siena a Milano, passando per Costa Masnaga e Padova, fino a Vicenza. Un tour di ospedali e cliniche riabilitative per consentirgli di recuperare dal violentissimo impatto sulle strade della Val D’Orcia. ‘Obiettivo3‘ era una causa nobile per promuovere l’handbike e lo sport paralimpico e come al solito Alex non si è tirato indietro. La sua forza di volontà e il suo spirito indomito ha ispirato moltissimi sportivi, italiani e non, spronando tutti ad andare oltre i propri limiti. Al suo fianco, come in tutto questo periodo, ci sono sempre la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Proprio quest’ultimo ha sempre ribadito la fede nel padre, sostenendolo anche nei momenti più difficili e palesando un carattere davvero simile.

Alex Zanardi, la rivelazione della madre è da brividi: il figlio Niccolò non lo lascia mai solo

Parlando del figlio di Alex e Daniela, la mamma di Zanardi, la signora Anna ha detto: “E’ davvero fantastico”. Parlando al Corriere della Sera aggiunge: “Con Niccolò è un po’ come se si fossero invertiti i ruoli, di padre e di figlio. Non gli fa mai mancare niente”. Una forza d’animo trasmessa in modo ereditario che ora sta venendo fuori con prepotenza e che si sta rivelando di fondamentale importanza. Tutta la famiglia sarà finalmente riunita per le feste natalizie, cercando di vivere con la massima serenità possibile un momento di luce dopo un mare di buio.