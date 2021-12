WhatsApp, come chattare senza aprire l’applicazione: la ‘magia’ è servita

Spunta su WhatsApp un metodo per chattare senza aprire alcuna applicazione. Andiamo a vedere come utilizzare il trucco sul servizio di messaggistica.

Ancora oggi WhatsApp è l’applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo, grazie alle sue funzioni e alla sua velocità. Ovviamente però non mancano i difetti per il colosso di Menlo Park, infatti quando apri una chat la persona con cui stai parlando lo saprà immediatamente. Una volta aperta l’applicazione verrà aggiornato l’ultimo accesso, oltre alle spunte che diventeranno blu una volta letto il messaggio in una chat.

Per questo motivo gli utenti hanno escogitato una soluzione per preservare la propria privacy all’interno della chat. Infatti basta usare una delle applicazioni esterne più note, come WhatsSeen. Questa applicazione è un clone dell’app di Menlo Park ed è in grado di avvertirvi su ogni notifica ricevuta, senza che l’utente aprirà WhatsApp. Una volta che sarete stufi, potrete comunque disinstallare e disattivare l’applicazione.

WhatsApp, a breve sarà possibile dettare i messaggi: nuova funzione in arrivo

Ormai quasi tutte le persone al mondo utilizzano WhatsApp ogni giorno, con l’applicazione che permette a tutti di messaggiare e chiamare gratuitamente. Inoltre il suo utilizzo diventa sempre più essenziale per la vita di tutti i giorni. Gli utenti, ogni giorno, trovano sempre più metodi per semplificare l’uso del colosso di Menlo Park. Ad esempio è spuntato un trucco per scrivere i messaggi di testo dettandoli al sintetizzatore vocale.

Infatti tutta l’utenza per dettare un messaggio scritto può utilizzare il sintetizzatore installato automaticamente all’interno dello smartphone. Basterà quindi dire al cellulare: “Ok Google“. Successivamente poi dovrete aggiungere: “Invia un messaggio WhatsApp a…” ed infine procedere dettando il messaggio da inviare a quella persona. In alternativa potrete utilizzare l’applicazione ‘Voice To Text‘, gratuita sia per App Store che per Play Store.