Uomini e Donne, ex tronista sconvolge tutti: momento delicatissimo

L’ex tronista di Uomini e Donne, uno dei più amati e seguiti dal pubblico italiano, attraverso il suo profilo Instagram ha fatto una confessione ai suoi followers dove dice di non passare un bel periodo.

Joele Milan, ex tronista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, ha dichiarato di essere un po’ in difficoltà dopo l’esperienza al dating show di Canale 5. Dopo la storia conclusasi con Ilaria Melis, sua scelta la cui rottura è stata annunciata via social, ha deciso di fare alcune confessioni ai suoi followers.

L’ex tronista in modo particolare ha deciso di raccontare come vanno le cose nell’ultimo periodo. Attraverso il suo profilo Instagram ha confessato ai suoi tantissimi followers di avere dei problemi decisamente pesanti in famiglia che lo stanno inducendo a valutare la possibilità di chiudere temporaneamente i suoi profili social.

Leggi anche >> Sanremo 2022, ex vincitore diventa protagonista della kermesse? Notizia bomba

Uomini e Donne, ex tronista sconvolge tutti: “Sto vivendo un periodo particolare”

La notizia non è stata presa bene dai fan, i quali sono consapevoli che l’unico modo per seguire e restare in contatto con Joele è solo attraverso i social. La sua spiegazione però non sembra lasciare spazio ad alcun tipo di ripensamento. “Volevo dirvi che non è un momento semplice, sto vivendo un momento particolare in famiglia, motivo per cui stavo pensando di staccare un po’…”.

Inoltre, sempre su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della sua ex relazione. Nelle ultime ore ha voluto fare chiarezza con la sua storia con Ilaria spiegando ai followers di non averla tradita ed anzi di esser alquanto deluso dal fatto che lei abbia fatto circolare false voci sul suo conto.