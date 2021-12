Stefano De Martino rivela un momento doloroso: “È stato un colpo al cuore”. Cos’è successo

Nel corso dell’ultimo programma presentato da Stefano De Martino, il presentatore ha rivelato un personale momento drammatico: le sue parole.

Il nuovo programma di Stefano De Martino sulle reti Rai si chiama ‘Bar Stella‘. Non tutti sanno che questo nome è un omaggio ad un bar che possedeva il nonno dell’ex ballerino uscito dalla scuola di Amici. Infatti proprio con l’amato nonno, De Martino è cresciuto ed è diventato l’uomo che può vantare di essere adesso. Stefano negli ultimi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiùTv.

Proprio parlando al giornale di cronaca rosa, Stefano ha rivelato: “Quando l’hanno chiuso è stato un colpo al cuore per tutti. Per questo sono felice di aver riportato in tv questa realtà“. Infatti il ballerino era legatissimo al bar del nonno e la sua chiusura è stato un vero e proprio omaggio. Adesso così, dopo essere diventato uno showman di punta della Rai, ha reso omaggio al locale che ha segnato la sua infanzia.

Stefano De Martino omaggia il nonno: ‘Bar Stella’ è il nuovo programma della Rai

Presentando il suo nuovo format ‘Bar Stella‘, Stefano De Martino ha rivelato: “Abbiamo deciso di puntare su volti poco conosciuti“. Inoltre sempre sulle pagine del settimanale si può leggere come la produzione abbia far ruotare ogni puntata attorno ad un tema differente. Quindi De Martino punterà sull’improvvisazione, cercando di emulare uno dei suoi idoli come Renzo Arbore. Inoltre il format esordirà il prossimo 28 dicembre alle 22.40 su Rai 2.

Il debutto della trasmissione quindi è alle porte e Stefano sembra emozionatissimo. Inoltre il ballerino ha rivelato di voler condividere questa nuova esperienza con il compianto nonno, che appunto possedeva l’omonimo Bar di Torre Annunziata. Inoltre lo showman ha rivelato che questo programma sarà totalmente differente rispetto a quelli condotti in precedenza. Una volta conclusa la nuova esperienza, De Martino ha confermato che tornerò a presentare ‘Made in Sud‘.