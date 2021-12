Harry e Meghan hanno deciso: che batosta per la Regina Elisabetta

Royal Family, Harry e Meghan hanno deciso: arrivano critiche feroci. I Sussex fanno discutere come al solito per le loro scelte

Per il terzo Capodanno consecutivo il Covid-19 continua a farla da padrone. Se per quello del 2020 il problema era circoscritto alla Cina, epicentro della pandemia, negli ultimi due tutto il mondo è ampiamente coinvolto. Anche per il 2022 diversi Paesi stanno operando chiusure e limitazioni, per non avere un rialzo eccessivo di contagi a gennaio. Dall’Inghilterra alla Germania, passando per l’Austria e il Portogallo, ognuno sta cercando di incidere il meno possibile sulla libertà dei cittadini, salvaguardandone però la salute. L’Italia in tutto questo sembra ancora all’interno di un range di guardia e ha disposto solo l’uso delle mascherine all’aperto, nelle vie dello shopping. Per ora una mano light che potrebbe lasciare il posto a qualcosa di più serio nelle prossime settimane. Simile anche il discorso deli Stati Uniti, che hanno riaperto le frontiere da pochi mesi. Harry e Meghan sono ancora in California e con ogni probabilità non trascorreranno il Natale a Londra. La decisione è ormai presa, anche se non ufficiale.

LEGGI ANCHE >>> Il Covid si abbatte anche sulla Royal Family: colpo di scena Regina Elisabetta

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, grande preoccupazione per la Regina Elisabetta: “Non potrà più farlo”

Royal Family, Harry e Meghan hanno deciso: non andranno a Londra a Natale

Per i duchi del Sussex sarà il terzo Natale lontano da Palazzo, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Come riportato da alcune fonti reali, ne approfitteranno per stare con la piccola Lilibet Diana e Archie. Una di loro ha confessato a Page Six che “il personale di Buckingham Palace sa che Meghan e Harry non verranno”.

Il primo anno di Festività trascorso lontano da casa, nel 2019, la coppia si recò in Canada. Il loro viaggio, tuttavia, non andò secondo i piani. Subirono un’incredibile respinta da parte di un ristorante, che gli vietò di mangiare all’interno del locale per motivi di sicurezza. Non erano in grado di gestire la presenza di due persone così famose, senza fargli correre rischi.

Avevano programmato di mangiare al Deep Cove Chalet, un esclusivo ristorante di pesce con magnifiche viste sul mare. I proprietari del ristorante, Bev e Pierre Koffel, si resero protagonisti della discussa scelta.

Contattati telefonicamente dallo staff di guardie del corpo, risposero subito di no, consci dell’impossibilità di poter dedicare tutta la sala ai Sussex. A quanto sembra, soprattutto Meghan, ci rimase molto male e ancora oggi ne continua a parlare con i propri amici. La speranza è che almeno quest’anno non si ritrovino a vivere una vicenda del genere. Probabilmente dovrebbero rimanere a Montecito, all’interno della loro lussuosa villa.