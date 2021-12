La bambina nella foto oggi è una showgirl la cui fama è divenuta internazionale. Inoltre, data la sua bellezza non comune, è una delle donne più desiderate dal popolo maschile. Il suo viso è rimasto pressoché uguale.

La protagonista di oggi è nata a Sassari il 12 settembre 1978. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico Domenico Alberto Azuni di Sassari ha deciso di trasferirsi a Milano per iscriversi al corso di laurea in lingue e letterature straniere dell’Università Statale. La sua passione per il cinema e per lo spettacolo però la portano a sostenere solo pochi esami non conseguendo la laurea.

Il 27 settembre 1999, oltre a presenziare come valletta ai Telegatti e realizzare uno spot per i cioccolatini M&M’s, viene scelta come velina bruna per Striscia la notizia fino all’8 giugno 2002. In quell’esperienza lavorò in coppia con Maddalena Corvaglia. Le due veline lo stesso anno posano per il calendario della rivista GQ. Dopo il calendario nudo 2003 per la rivista Max, valletta in due edizioni del programma sportivo Controcampo, in onda su Italia 1. Da ricordare la sua partecipazione nella terza e nella quarta stagione della fiction Carabinieri.

Leggi anche >>> Addio al GF Vip a causa di un altro progetto: va via tra 30 giorni!

Oggi è una showgirl di fama internazionale e la più desiderata di tutte: la riconosci?

Dal punto di vista sentimentale è ricordata nei primi anni 2000 la storia avuta con l’allora bomber dell’Inter, Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney. Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri.

Il loro matrimonio ha avuto luogo ad Alghero, nella sua regione natale. La testimone di nozze è stata la sua migliore amica Maddalena Corvaglia, per la quale lei era stata a sua volta testimone di nozze nel 2011. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto non è altri che Elisabetta Canalis.