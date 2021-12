Nuovo terremoto nella casa del GF Vip: “È finita per sempre”

Nuovo terremoto all’interno della casa del GF Vip. Il colpo di scena lascia i fan a bocca aperta: ecco cos’è successo.

Un nuovo colpo di scena scatena i fan del GF Vip 6. Infatti Biagio D’Anelli sarebbe stato lasciato in tronco da Silvana Curcio, ex miss Italia. Ad annunciare la clamorosa notizia ci ha pensato la rivista di gossip, Novella 2000. Infatti secondo il settimanale Curcio ha deciso di lasciare Biagio dopo che quest ultimo ha approfondito i rapporti con Miriana Trevisan. A confermare la soffiata, invece, ci ha pensato proprio la diretta interessata.

Per molti la notizia non è del tutto inaspettata, anche visto il comportamento del concorrente all’interno della casa. Infatti dal suo ingresso si è comportato in maniera strana nei confronti dell’ex Velina di Striscia la Notizia. Tra D’Anelli e Trevisan il feeling è alle stelle, con i due che si sono scambiati carezze, coccole, dialoghi e persino dei baci a stampo. Queste scene ovviamente non hanno fatto piacere a Silvana, che avrebbe deciso di troncare il rapporto.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Alex Belli, gesto inaspettato nei confronti di Soleil: rivolta dei fan – FOTO

GF Vip, Silvana Curcio lascia in tronco Biagio D’Anelli? L’indiscrezione

Biagio D’Anelli si legò sentimentalmente con Silvana Curcio nel dicembre del 2019, con l’influencer che annunciò il tutto in diretta da Barbara d’Urso. Infatti nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque, D’Anelli affermò: “È la prima volta in 36 anni che mi sono innamorato. Sono felice e sono sereno“. Nel tempo la relazione si è sviluppata soprattutto a distanza, visto che Silvana risiede a Stoccarda, mentre il gieffino abita a Milano. Ad oggi la Curcio è lontana dal mondo dello spettacolo e lavora come imprenditrice.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, allieva in lacrime: “Adesso la maestra si stanca di me”. Il motivo – VIDEO

Nel 2004 l’imprenditrice partecipò anche a Miss Italia nel Mondo come rappresentante della Germania. Inoltre durante questa edizione del GF Vip, D’Anelli ha rivelato che la sua fidanzata sarebbe pronta a lasciare la Germania per iniziare a convivere con lui. Inoltre il dee-jay ha più volte ribadito di non aver avanzato questa richiesta all’ex modella, che avrebbe scelto indipendentemente. Adesso però la convivenza e soprattutto la relazione sarebbero a rischio, con la Curcio pronta a lasciare Biagio.