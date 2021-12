Mara Venier, nuovo progetto e una piccola lamentela: “Mi ha insultata”

La regina di Domenica In, Mara Venier, si è lanciata in un nuovo progetto che non ha nulla ha che fare con la Tv. Ha colto l’occasione di un’intervista per togliersi un sassolino dalla scarpa: ecco chi l’avrebbe insultata tutto il tempo.

Mara Venier è una grande amica di Alberto Matano. I due si sono conosciuti proprio lavorando in Rai, e lei è rimasta molto colpita quando lui è andato a trovarla a casa più volte per sapere come stava quando ha avuto problemi di salute. Il rapporto fra i due si è rinsaldato nel tempo, e questo si è visto anche nel corso dell’ultima intervista.

Mara Venier, infatti, è stata ospite del programma di Alberto Matano su Rai 1, La vita in diretta. La Zia non è andata solo per rilasciare un’intervista, ma anche per presentare il suo nuovo progetto, che la vede in una veste insolita e lontano dal piccolo schermo: sarà infatti protagonista di un videoclip a cui ha voluto collaborare.

Mara Venier, ecco il nuovo progetto musicale

Oltre ad essere amica di Alberto Matano, Mara Venier conosce da più di vent’anni Shel Shapiro, e non ha potuto tirarsi indietro quando le ha chiesto di collaborare con lei. Ecco perchè sarà presente nel video musicale del brano La leggenda dell’amore eterno. I due hanno anche raccontato alcuni retroscena della registrazione del videoclip.

Shel Shapiro avrebbe insultato tutto il tempo delle riprese Mara Venier: questo perchè era geloso del fatto che lei stesse cantando con Vandelli. Ovviamente la confessione è stata fatta ovviamente in modo scherzoso, dato il clima che si era creato in studio. Sul finire della trasmissione, Mara Venier ha rivelato che il 25 dicembre a Domenica In ci sarà Il Volo.

Ecco Mara Venier commossa dopo aver rivisto la sua Venezia. Ha spiegato che, da quando è morta sua mamma, non è più tornata a casa.