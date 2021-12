Iva Zanicchi, l’incidente che ha cambiato tutto: come sta adesso. Fra cinque settimane tornerà al Festival di Sanremo ed è carica

Questo è un periodo pieno di impegni per Iva Zanicchi. Qualche settimana fa il suo show in prima serata su Canale 5, prossimamente il ritorno al Festival di Sanremo. Ma in mezzo doveva mettere anche l’ospitata a Ballando con le Stelle, come ‘ballerina per una notte’.

E invece all’ultimo minuto ha dovuto rinunciare, complice un incidente che inizialmente ha fatto preoccupare i suoi fan. Come sta adesso lo svela lei stessa, intervistata da ‘Novella 2000’: “Sto bene, ho preso una distorsione scivolando su delle foglie… Fortunatamente niente di rotto…”.

Tutto a posto quindi e grande carica in vista dell’appuntamento con il palco dell’Ariston che qualche mese fa aveva rilanciato anche Orietta Berti, sua grande amica. “La canzone che presenterò parla dell’amore universale, potrei dire che si tratta di un inno all’amore…”. E ringrazia Amadeus per aver voluto nel cast anche Massimo Ranieri e Gianni Morandi, così almeno non si sentirà persa in mezzo ai giovani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nuovo terremoto nella casa del GF Vip: “È finita per sempre”

Iva Zanicchi, l’incidente che ha cambiato tutto: una vita fatta anche di rivincite

Ma intanto Iva Zanicchi è stata la conduttrice speciale nella puntata de ‘Le Iene’ del 21 dicembre. E come tutte le donne che l’hanno preceduta, anche lei con un monologo ha riassunto la sua vita, fatta di successi e di battaglia. La sua prima volta a Sanremo è stata nel 1965, un disastro perché per l’emozione aveva cantato malissimo.

Ma poi è tornata perché grazie a Giorgio Gaber ha trovato la canzone giusta, si è rilanciata. E ha vinto anche a Sanremo, per tre volte: “Perché io so perseverare. E tra qualche giorno quando sarò circondata da colleghi che fanno rap o trap, non avrò paura di cantare la melodia che amo, nonostante il tempo che è passato. Perché io sono ancora qui. E non ho intenzione di mollare finché con me ci sarà la mia voce”.