La famiglia Berlusconi si allarga: Silvia Toffanin al settimo cielo. Una nuova nascita ha reso tutti felici proprio prima di Natale

E’ un Natale davvero felice per la famiglia Berlusconi. Un fiocco rosa che riguarda il il figlio del Cavaliere, Pier Silvio, che a 52 anni è diventato nonno. La sua primogenita, infatti, ha dato alla luce una splendida bambina. Lucrezia Vittoria, nata dalla relazione del presidente di Mediaset con la prima compagna, la modella Emanuela Mussida, ha 31 anni e ha partorito ormai da tempo la piccola Olivia. La nipote di Pier Silvio in realtà è nata già da 8 mesi, nell’aprile del 2021, ma la famiglia ha cercato di mantenere il massimo anonimato con i media. A darne notizia in queste ore è stato il settimanale “Chi”, svelando anche una foto della neo mamma con la bambina seduta sul passeggino, durante una passeggiata in un parco giochi. La privacy è sempre stata sacra per Lucrezia, che al pari di Pier Silvio non ha nemmeno un profilo sui social.

La famiglia Berlusconi si allarga: Pier Silvio diventa nonno

Ad essere al settimo cielo è anche l’attuale compagna di Pier Silvio Berlusconi, ovvero Silvia Toffanin. Come riportato dal settimanale “Chi“, infatti, la presentatrice di ‘Verissimo‘ sarebbe proprio al settimo cielo per la lieta notizia. Per la coppia più famosa di Mediaset i bambini in famiglia sono già due, ovvero Lorenzo Mattia, di 11 anni, e Sofia Valentina, di 6 anni. Per quanto riguarda il padre della piccola Olivia, non si sa molto. Il marito di Lucrezia Vittoria dovrebbe essere americano di origini e il suo nome di battesimo sarebbe Josh. La ragazza ha infatti studiato negli Usa ma al momento risiede in Italia.