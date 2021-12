Draghi in conferenza stampa: “Non allungheremo le vacanze scolastiche”

“La variante Omicron ha aperto una nuova fase”, ha affermato il premier Mario Draghi nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare.

“I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus e l’evidenza scientifica ci dice che funzionano bene” anche contro le varianti. Il premier ha ribadito anche l’importanza della campagna: “Abbiamo conseguito tre grandi risultati: siamo uno dei Paesi più vaccinati, abbiamo consegnato in tempo il Pnrr e abbiamo raggiunto 51 obiettivi. Il Governo ha creato queste condizioni indipendentemente da chi ci sarà”.

Sull’eventualità ci continuare la legislatura per un altro anno, il premier ha affermato che “l’importante è che il Governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo Governo, la più ampia possibile. Il Governo è nato chiamato dal presidente della Repubblica, ha fatto tanto di quello che era chiamato a fare, fondamentale è stato il sostegno delle forze politiche ed è quello che conta”.

Le nuove misure anti-Covid

Riflettendo sull’andamento dei contagi, Draghi ha ricordato: “Per la normalità bisogna prendere tutte le precauzioni, ma ogni decisione è guidata dai dati: solo dai dati, non dalla politica, come si dice in giro”. Sull’obbligo vaccinale il premier ha chiarito che “resta sempre sullo sfondo, non è mai stato escluso”.

Intanto nella Cabina di regia, in programma domani, 23 dicembre, si discuterà di nuove possibili misure: “Ad esempio di mascherine anche all’aperto”, dell’utilizzo delle FFp2, “in particolare in certi ambienti chiusi”. Non è esclusa inoltre, “l’applicazione del tampone” perché “c’è un periodo nel Green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile il tampone”. Domani si discuterà anche “se ridurre la durata della certificazione verde”. Mentre su un eventuale prolungamento delle vacanze scolastiche, il premier ha affermato: “No, non lo allungheremo. Su questo il ministro Bianchi è stato esplicito”.

Lockdown per I non vaccinati

“Per ora” non è al vaglio del Governo. “Voglio però far presente che i due terzi delle terapie intensive sono occupate da non vaccinati”, ha ricordato il premier che ha anche rivendicato lo stato di emergenza come “stato di necessità” oltre che “atto di buon senso”.

L’economia

Il Governo, ha fatto sapere Draghi in conferenza stampa, è “pronto a sostenere l’economia in caso di rallentamento”. L’obiettivo ora è “aumentare il tasso di crescita”.