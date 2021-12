Charlene di Monaco, ennesimo colpo di scena: “Decisione incomprensibile”. Il Principe Alberto l’avrebbe completamente isolata

I misteri intorno alla salute di Charlene Wittstock continuano ad essere molteplici. La principessa non ha fatto in tempo a rientrare dal Sud Africa, dopo una permanenza forzata di diversi mesi, che già è dovuta ripartire dal Principato. Da novembre si trova in una clinica riabilitativa in Svizzera, secondo alcune indiscrezioni per riprendersi da una forte crisi depressiva. La versione ufficiale parla invece di un recupero fisiologico dalla debolezza lasciatale dall’infezione accusata ad inizio 2021. La sua assenza per i figli Gabriella e Jacques si fa ancora più pesante con l’arrivo del Natale, ormai alle porte. I gemellini trascorreranno le festività senza la loro mamma, a meno di clamorosi colpi di scena e stanno accusando molto la sua mancanza. Questo isolamento forzato da Alberto e dai suoi cari continua a far discutere dentro e fuori il Principato. L’ultima a volersi cimentare con l’argomento è stata Simona Tagli, che parecchi anni fa ebbe una storia d’amore proprio con l’erede della dinastia Grimaldi.

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco esprime le ultime volontà? Indiscrezione choc

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, ex concorrente molestata: le sue parole sorprendono tutti – VIDEO

Charlene di Monaco, un isolamento prolungato da Alberto incomprensibile: il giudizio di Simona Tagli

La showgirl, che oggi ha 57 anni, ha raccontato al settimanale Oggi di come ebbe modo di conoscere Alberto ad una cena romana nel 1998.

Fu subito colpo di fulmine, come racconta la Tagli: “Diciamo che per incontrarmi ha varcato i confini diverse volte. Abbiamo vissuto bellissimi momenti di complicità e provo ancora affetto per lui. È molto somigliante a sua madre Grace e ha sempre conservato nel tempo un vero fair play”.

Poi aggiunge: “Nonostante sia rimasta in buoni rapporti con lui, per rispetto al suo matrimonio, non ci sentiamo più da molto tempo”.

Parlando proprio della storia con la principessa Charlene, la showgirl è rimasta colpita dagli ultimi accadimenti. Si è espressa in modo chiaro dicendo di essere profondamente sorpresa di questa scelta di isolarsi dal mondo e dal marito.

Infine conclude: “Sono dispiaciuta di questo suo allontanamento in Sudafrica, a tratti per me incomprensibile. Se non poteva affrontare un viaggio di ritorno in aereo per motivi di salute, mi chiedo perché non prendere una nave, ad esempio. Mi addolora che anche oggi, a Monaco, non possa stare accanto ai suoi figli”.